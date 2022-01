Sicilia: Musumeci, via a restauri e lavori nelle chiese del Palermitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il restauro di un antico organo a canne custodito nella Basilica di Santa Maria Assunta e un nuovo impianto di illuminazione per la Chiesa Madre San Nicolò di Bari. A Chiusa Sclafani, Comune del Palermitano che ricade nell' arcidiocesi di Monreale, i due interventi partiranno a breve grazie al finanziamento, per complessivi duecento mila euro, deliberato dal governo guidato da Nello Musumeci. L'annuncio in una nota della Regione Siciliana. Musumeci ha dichiarato: "In entrambi i casi era un impegno che avevo assunto nell'ultima mia visita a Chiusa. E gli impegni si mantengono. C'è già a disposizione un progetto esecutivo e quindi si potrà procedere immediatamente ad affidare i lavori. Nel primo caso, si restituirà funzionalità e decoro a uno strumento prezioso costruito oltre un secolo fa. Nel secondo, un luogo di culto assai frequentato sarà dotato di un moderno impianto di illuminazione in grado di valorizzare gli interni, assicurare il comfort dei fedeli e, allo stesso tempo, garantire un risparmio energetico. Da parte nostra si tratta di una doverosa risposta alle legittime attese dell'intera comunità religiosa di Chiusa Sclafani". (Ren)