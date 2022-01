El Salvador: governo pensa a titolo in bitcoin per pagare scadenza debito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador mira in questo modo a proporsi come un Singapore della regione, secondo quanto afferma lo stesso governo di San Salvador. "Bitcoin City promuoverà i nuovi bisogni delle città, con un senso di comunità basato sugli spazi pubblici come centro della vita sociale, che incoraggerà nuovi investimenti", si legge nel profilo Twitter della presidenza. Parallelamente all'annuncio di Bitcoin City il governo di Bukele ha annunciato il lancio, previsto per il 2022, di un bond statale, in bitcoins, con il quale progetta di raccogliere almeno 1 miliardo di dollari che serviranno a finanziare i lavori di costruzione della nuova metropoli. "L'unica tassa che si pagherà a Bitcoin City sarà l'Iva, e la metà della riscossione sarà usata per pagare il bond mentre il resto verrà investito in infrastruttura", ha inoltre assicurato Bukele. (Mec)