Brescia: scontro fra auto e camion a Darfo Boario Terme, grave 29enne

- Poco prima delle 17, un’auto e un camion sono rimasti coinvolti in un grave incidente sulla Ss49 a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. Secondo quanto riferisce Areu in una nota, la conducente della macchina, una donna di 29 anni, sarebbe stata rinvenuta in arresto cardiocircolatorio e trasportata con manovre di rianimazione in corso all’ospedale di Sondalo. Il coetaneo passeggero dell’auto sarebbe stato portato al pronto soccorso in codice giallo con traumi al torace e a una gamba. Valutato sul posto ma non ospedalizzato, invece, l’uomo che si trovava alla guida del mezzo pesante. Il personale medico sanitario è intervenuto sul posto con due ambulanze, due automediche e un elicottero. (Rem)