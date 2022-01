Francia: sondaggio, 53 per cento francesi scioccati da parole Macron su non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 53 per cento dei francesi si dice scioccato dalle dichiarazoni rilasciate dal presidente Emmanuel Macron al quotidiano "Le Parisien", dove ha affermato di voler "rompere le scatole" a chi non è vaccinato contro il coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Nel dettaglio, il 35 per cento si dice "molto scioccato" mentre il 18 per cento abbastanza scioccato. Il 25 per cento dice di non essere stato colpito dalle parole di Macron, mentre il 22 per cento dice di non essere rimasto assolutamente scioccato. (Frp)