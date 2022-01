Australia: fonti stampa, Djokovic è in custodia all’aeroporto di Melbourne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tennista serbo Novak Djokovic sarebbe tenuto in custodia all’aeroporto di Melbourne, bloccato in una stanza, senza il suo cellulare, sorvegliato da due poliziotti e senza la possibilità di comunicare con i membri del suo team. E’ quanto afferma la testata serba “Telegraf” sulla base delle sue fonti. Il tennista sarebbe stato interrogato per alcune ore e gli sarebbe stato chiesto di giustificare l’esenzione medica dal vaccino contro il coronavirus da lui ottenuta. In seguito sarebbe stato messo sotto custodia. Non è chiaro, afferma la testata, se la situazione si risolverà con il suo allontanamento via aereo, come annunciato in precedenza dal primo ministro australiano, Scott Morrison. (segue) (Seb)