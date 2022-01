Australia: fonti stampa, Djokovic è in custodia all’aeroporto di Melbourne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il primo ministro australiano Scott Morrison aveva precisato che Djokovic avrebbe dimostrare di avere un’autentica esenzione medica una volta atterrato in Australia o sarebbe stato rispedito “sul prossimo aereo verso casa”. “Attendiamo la sua presentazione e le prove che ci fornirà per sostenere (l’esenzione)”, aveva detto Morrison nel corso di una conferenza stampa dopo aver presieduto una riunione sulla gestione dei livelli record di contagi da Covid registrati nel Paese. “Se queste prove saranno insufficienti, allora non sarà trattato in modo diverso da nessun altro e sarà sul prossimo aereo per casa. Non dovrebbero esserci regole speciali per Novak Djokovic. Assolutamente nessuna”, aveva aggiunto Morrison, precisando che oltre a Djokovic sono state concesse numerose esenzioni a persone che sono state in grado di sostenere la loro domanda. “Quindi le circostanze non sono uniche, il problema è se si hanno prove sufficienti per sostenere che si ha diritto all’esenzione”, ha detto. (segue) (Seb)