Australia: fonti stampa, Djokovic è in custodia all’aeroporto di Melbourne (4)

- Djokovic ha annunciato ieri di aver ricevuto un’esenzione per giocare gli Australian Open, primo torneo del Grande Slam in programma a Melbourne dal 17 al 30 gennaio prossimi, e che si stava dirigendo in Australia. La federazione tennistica australiana e il governo dello Stato del Victoria – dove si trova Melbourne – hanno affermato che Djokovic rientra tra le 26 persone (tra giocatori e staff tecnico) che hanno chiesto l’esenzione dalla vaccinazione, precisando che non ha ricevuto alcun trattamento speciale nel processo di richiesta che si è svolto su base anonima. Il governo federale, che ha la responsabilità dei confini internazionali e dei visti, non faceva parte del processo di valutazione delle esenzioni. La decisione di concedere a Djokovic un’esenzione dalla vaccinazione per partecipare al torneo ha suscitato aspre critiche in Australia, dove oltre il 90 per cento delle persone con più di 16 anni ha ricevuto due dosi di vaccino contro il Covid-19. Melbourne ha conosciuto il blocco più lungo al mondo per contenere il la pandemia e ora la diffusione della variante Omicron sta portando ad un’impennata di contagi a livelli record. (Seb)