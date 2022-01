© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: movimento islamico Ennahda rinnova richiesta rilascio ex ministro Difesa Bhiri - Il movimento islamico tunisino Ennahda ha rinnovato oggi sua richiesta per l’immediato rilascio del suo vicepresidente e ed ex ministro della Difesa Noureddine Bhiri. Lo ha reso noto lo stesso movimento sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Il capo dello Stato, Kais Saied e il ministro dell'Interno Taoufik Charfeddine sono i primi responsabili della salute di Bihri”, si legge nel comunicato, secondo il quale “le false accuse e le giustificazioni infondate presentante da Charfeddine durante la conferenza stampa mostrano che Bhiri è stato rapito senza permesso”. “Sono state inventate alcune accuse contro di lui”, prosegue il comunicato. Bihri è stato arrestato lo scorso venerdì per “sospetto terrorismo” e sta portando avanti uno sciopero della fame rifiutando di assumere cibo e medicinali nonostante soffra di diabete. (Res)