I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano: da Questura 16 fogli di via a persone che gravitavano presso stazioni metro e ferroviarie - La Questura di Milano ha “rimpatriato” presso i comuni di residenza 16 persone che, nelle stazioni ferroviarie o metropolitane, avrebbero messo a repentaglio la propria stessa sicurezza sia quella del servizio di trasporto pubblico. Alle persone coinvolte è stato ora imposto, tramite “Fogli di Via Obbligatori”, il divieto di accedere a Milano (per 15 dei 16) o a San Donato Milanese (per la restante persona) per un anno. La Polizia di Stato specifica che i 16 individui coinvolti, provenienti da comuni della Lombardia, dell’Emilia-Romagna, della Toscana e della Sicilia, oltre ad essere stati trovati in possesso di siringhe e altri oggetti utili alla preparazione e assunzione di droga all'interno delle stazioni ferroviarie e metropolitane, sono risultati tutti gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, un 32enne, residente a Cremona, con una dose di eroina con sé, è stato indagato in stato di libertà dalla Polizia Ferroviaria per il reato di falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale; un 31enne residente a Siracusa è stato denunciato per il reato di molestia o disturbo alle persone poiché, presso lo scalo ferroviario Milano Rogoredo, infastidiva ripetutamente i viaggiatori in transito chiedendo loro offerte di denaro, aggredendoli verbalmente in caso di loro rifiuto; 3 persone sono state sanzionate amministrativamente per il possesso di eroina, marijuana, anfetamine e chetamina e due, una 33enne residente in provincia di Milano e un 31enne residente a Piacenza, sono stati sanzionati dalla Polizia Ferroviaria per essersi introdotti arbitrariamente in un’area ferroviaria vietata. (segue) (Rem)