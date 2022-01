I fatti del giorno – Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- M5s: Renzi, Conte non controlla più nulla, sua leadership finirà presto - Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte non controlla più il suo partito: avevo previsto la fine della sua leadership per il 2023, mi sbagliavo, finirà molto prima. Lo scrive il leader di Italia viva Matteo Renzi nella sua e-news. "I cinque stelle che ci insultarono per la scelta del Quirinale nel 2015, che chiesero di processare Mattarella per alto tradimento nel 2018, oggi propongono il Bis, dicendo che il secondo mandato di Mattarella è la prima scelta dei grillini. Conte aveva appena annunciato, con grande enfasi, che avrebbero sostenuto la candidatura di una donna (al Quirinale). Spero che qualcuno ricordi a Conte che Mattarella si chiama Sergio", aggiunge Renzi. (segue) (Rin)