I fatti del giorno – Italia (2)

Ministro per la Pubblica amministrazione

19 luglio 2021

- Economia: Brunetta, Italia fa meglio dei partner europei - "Le economie di Italia e Francia fanno meglio, ancora una volta, di quelle degli altri partner europei. Infatti, l'indice IHS Markit PMI Composit dell'Eurozona (che rileva l'andamento dell'attività economica di manifattura e terziario) relativo al mese dicembre e pubblicato oggi è sceso a 53.3 da 55.4 di novembre, segnalando la più debole espansione della produzione manifatturiera e terziaria da marzo in Europa". Lo dice, in una nota, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. "Tiene, invece, il dato italiano, che si attesta a 54,7 dimostrando un'ulteriore espansione dell'attività economica (sempre in dicembre), nonostante questa sia avvenuta con uno slancio più moderato. Mentre il settore manifatturiero fa registrare ottime performance, quello del terziario continua a crescere, ma con un ritmo più contenuto. Tuttavia - spiega - sia la crescente domanda di servizi, sia l’aumento di occupati nel settore, inducono le aziende terziarie italiane a mantenere aspettative ottimistiche per i prossimi 12 mesi". (segue) (Rin)