I fatti del giorno – Italia (4)

- Vaccino: Ricciardi, presumibile necessità richiami anche per chi ha già contratto virus - È presumibile che dovremo fare dei richiami con una certa periodicità anche per le persone che hanno avuto il Covid. Lo ha dichiarato il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ospite a “Oggi è un altro giorno”, su Rai 1. “Il Sars coronavirus è un virus che non dà immunità permanente per cui uno può reinfettarsi più volte”, ha spiegato. (segue) (Rin)