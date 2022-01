I fatti del giorno – Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: fonti, ipotesi concreta obbligo vaccino per over 50 - Obbligo vaccinale per gli over 50. Questa la proposta, e forse qualcosa di più, discussa nel corso della cabina di regia convocata questo pomeriggio a palazzo Chigi dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. La proposta, verrà ora messa al vagli anche delle Regioni, ma la decisione definitiva in materia, fanno sapere fonti della maggioranza, verrà presa nel corso della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)