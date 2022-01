I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: Assemblea costituente, sospesa dopo otto votazioni seduta per eleggere nuovo presidente - Dopo otto votazioni e nonostante il forfait di due dei principali candidati, l'Assemblea costituente del Cile non è riuscita a eleggere i nuovi vertici (presidente e vice presidente) in una seduta durata oltre 18 ore. Iniziata martedì con la prospettiva di una rapida confluenza della maggioranza assoluta sulla candidatura di Ramona Reyes, rappresentante del Partito socialista che aveva ricevuto la benedizione dell'ex presidente Michelle Bachelet e che appariva come una figura adatta al semestre conclusivo dei lavori della Costituente, la seduta si è invece conclusa alle 3 di mercoledì con un nulla di fatto. Nel mentre hanno rinunciato alle loro candidature sia Reyes, figura risultata incapace di catalizzare i consensi necessari, che Cristina Dorador, esponente dei Movimenti sociali e appoggiata dalla presidente uscente Elisa Loncon, arrivata nella sesta tornata a un passo dalla maggioranza assoluta di 78 voti necessaria. (segue) (Res)