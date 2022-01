I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: crisi del debito, governo convoca governatori a riunione su negoziato con Fmi - Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, si riunisce oggi con i governatori delle 24 province del Paese per discutere i dettagli del negoziato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del credito Stand By da 45 miliardi di dollari. Una riunione indetta per assicurare un ulteriore appoggio istituzionale alla trattativa nel momento in cui il governo fatica a convincere i suoi interlocutori presso l'Fmi della solidità del programma macroeconomico che si vuole far accettare. L'iniziativa promossa da Guzman rischia però di fallire in origine, dal momento che alcuni dei principali governatori dell'opposizione hanno declinato l'invito ritenendola un'iniziativa di stampo politico. È quanto afferma un comunicato a firma dei capi di governo delle province di Jujuy, Corrientes e Mendoza, che si sommerebbero quindi all'assenza già annunciata di Horacio Rodriguez Larreta, capo di governo della Città autonoma di Buenos Aires (Caba). (segue) (Res)