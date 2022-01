I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro dimesso dopo due giorni di ricovero per occlusione intestinale - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato dimesso dall'ospedale Vila Nova Star di San Paolo, dopo due giorni di ricovero per una subocclusione intestinale. Lo ha riferito lo stesso capo dello stato in una pubblicazione su Twitter. Le condizioni di salute del presidente erano migliorate già poche ore dopo il ricovero. La moglie di Bolsonaro aveva inoltre pubblicato sui propri social network le immagini del presidente che passeggiava all'interno dell'ospedale. (Res)