© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: manifestante ucciso nelle proteste ad Atyrau - Una persona è morta negli scontri scoppiati nella città di Atyrau, nell'ovest del Kazakhstan, dopo che polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti. Lo riferisce l'edizione kazakha di "Radio Free Europe", secondo cui il dimostrante è stato colpito alla testa. In precedenza il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha promesso una “dura” risposta a tutti coloro che hanno provocato dei disordini durante le proteste in corso da giorni nel Paese centroasiatico. Tokayev ha parlato nel corso del secondo discorso alla nazione rivolto in poche ore, dopo che questa mattina i manifestanti che protestano contro il rincaro dei prezzi del gas hanno preso d’assalto il municipio di Almaty, la capitale finanziaria del Paese. Diversi rappresentanti delle forze dell’ordine sono morti durante le proteste. Il presidente si è impegnato a presentare un nuovo pacchetto di misure per contrastare il rincaro dei prezzi dei carburanti, causa scatenante delle proteste in corso nel Paese centroasiatico da alcuni giorni. Lo ha detto lo stesso Tokayev durante un discorso alla nazione, secondo cui queste nuove proposte che seguono quelle attuate dal governo nei giorni scorsi, ma ritenute insufficienti dai manifestanti, saranno presentate presto. (segue) (Res)