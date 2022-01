© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: presidente Tokayev rimuove dall'incarico Samat Abish, nipote di Nazarbayev - Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha rimosso dalla carica di primo vice capo del Comitato statale di sicurezza nazionale (Knb) Samat Abish, nipote dell'ex capo di Stato Nursultan Nazarbayev. Abish, che ricopriva l'incarico dal 2015, è stato più volte indicato nel corso degli anni come possibile successore di Nazarbayev. Questa mattina Tokayev ha "accettato le dimissioni" del governo in carica, reo di non essere stato in grado di frenare le manifestazioni violente contro il caro carburanti, soprattutto quelle in corso ad Almaty da ieri sera. Oggi il presidente kazako, a seguito di una riunione governativa, ha imposto una regolamentazione statale sui prezzi di gas liquefatto, benzina e gasolio per sei mesi. Inoltre Tokayev ha decretato lo stato di emergenza ed il coprifuoco dalle 23:00 alle 7:00 fino al 19 gennaio nelle regioni di Mangystau, Almaty e Nur-Sultan. (segue) (Res)