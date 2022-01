© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: presidenza Asean teme lo scoppio di una guerra civile - Myanmar presenta "tutti gli ingredienti per una guerra civile". È l'allarme lanciato da Prak Sokhonn, ministro degli Esteri della Cambogia, che regge la presidenza di turno dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). L'allarme precede una visita a Myanmar da parte del primo ministro cambogiano, Hun Sen, che sarà a Naypyidaw da venerdì per tentare di contribuire a disinnescare la crisi in atto in quel Paese dal golpe militare dello scorso febbraio. "La crisi politica e di sicurezza nel Myanmar si sta aggravando, ed ha portato ad una crisi economica, sanitaria e umanitaria", ha detto Prak Sokhonn, intervenuto oggi a un seminario organizzato a Singapore dal think tank Iseas-Yusof Ishak Institute. "Riteniamo che sul tavolo ci siano ora tutti gli ingredienti per una guerra civile". Il ministro ha sottolineato che a Myanmar ci sono "due governi (quello militare e quello istituito dalle forze di opposizione democratica), diversi gruppi armati, persone che conducono quello che definiscono un movimento di disobbedienza civile e uno stato di guerriglia in diverse aree del Paese". Prak Sokhonn ha negato che la visita di Hun Sen a Myanmar possa costituire una forma di legittimazione politica della giunta birmana, ed ha spiegato che l'unico interesse di Phnom Penh è di agevolare l'attuazione della roadmap concordata dall'Asean per tentare di superare la crisi in atto in quel Paese. (segue) (Res)