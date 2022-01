© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka-Cina: deputato Rajapakshe scrive a Xi per chiedere fine “invasione economica cinese” - Un deputato dello Sri Lanka, Wijeyadasa Rajapakshe, ha inviato al presidente della Cina, Xi Jinping, attraverso l’ambasciatore cinese a Colombo, una lettera in cui chiede al leader di Pechino di riportare la relazione bilaterale su una base di mutua cooperazione e reciproca fiducia e “mettere fine all’invasione economica”. La lettera, lunga sei pagine e articolata in 45 punti, ripercorre i legami di lunga data tra i due Paesi, per poi affermare che hanno preso una strada diversa da quando la Cina ha lanciato la grande iniziativa di connettività della Nuova via della seta o Belt and Road Iniziative (Bri). Secondo il parlamentare eletto nel collegio della capitale, da allora l’amicizia cinese “non è più genuina”, lo Stato insulare è stato usato per le ambizioni di potenza mondiale e la pace nella regione è stata smantellata. Rajapakshe ha scritto che si è avverato ciò che era stato previsto da John Kotelawala, che fu primo ministro dal 1953 al 1956, ovvero “l’invasione economica cinese”. (segue) (Res)