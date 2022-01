© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Germania: colloquio Modi-Scholz, focus su sinergie e diversificazione cooperazione - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi un colloquio telefonico col cancelliere della Germania, Olaf Scholz. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. Modi, si legge nella nota, si è congratulato con l’interlocutore per il recente insediamento e al tempo stesso ha ribadito il suo apprezzamento per il contributo che il cancellierato di Angela Merkel ha dato al rafforzamento della partnership strategica bilaterale, auspicando che lo slancio prosegua sotto la nuova leadership tedesca. I due leader, prosegue il comunicato, hanno sottolineato le convergenze tra le priorità indicate dal nuovo governo di Berlino e la visione economica di Nuova Delhi e hanno concordato di diversificare ulteriormente la cooperazione, con particolare riferimento alla transizione energetica e agli impegni per il clima. Modi ha infine rivolto a Sholz e ai suoi connazionali gli auguri per il nuovo anno e si è detto ansioso si incontrarlo di persona nelle prossime consultazioni intergovernative. (Res)