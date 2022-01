Covid: assessore Lazio, pressione su ospedali per no-vax, auspico obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pressione sugli ospedali del Lazio "e operatori sanitari è dovuta principalmente ai no-vax. Auspico che si valuti seriamente l'obbligo vaccinale". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. In particolare, nel Lazio su 32.839 tamponi molecolari e 77.458 antigenici per un totale di 110.297 test, si registrano oggi 16.464 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 7.087 rispetto a ieri), con 7.764 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 14 decessi (meno 2 rispetto a ieri) e 1.209 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.301 (più 19 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 176 (più 13 rispetto a ieri). "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9 per cento. Record di casi e di tamponi", aggiunge D'Amato. Rispetto al 5 gennaio dello scorso anno, si registrano 1.568 ricoveri in meno in area medica, 132 in meno in terapia intensiva e 58 decessi in meno. "Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione", torna a ribadire l'assessore D'Amato. (Rer)