Sicilia: Musumeci, nuovo pozzo a Ramacca (Ct)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo pozzo per accrescere la disponibilità di acqua a Ramacca, nel Catanese. A finanziare la realizzazione dell'opera è la presidenza della Regione Siciliana, che ha dato il via libera a un apposito stanziamento di 400 mila euro. Il progetto di fattibilità, redatto dall'Ufficio tecnico del Comune calatino, prevede un iter di 630 giorni dall'avvio della progettazione definitiva sino ai collaudi. L'annuncio in una nota dell'ente. Musumeci ha detto: "Avevo assicurato al sindaco Nunzio Vitale e a tutta la comunità ramacchese il mio impegno per contribuire a risolvere le carenze di acqua e i disservizi che puntualmente si manifestano nella stagione estiva e costringono alla turnazione nella distribuzione. Una problematica molto sentita dai cittadini e dalle attività economiche del territorio che, grazie alle risorse che abbiamo individuato, potrà a breve trovare una soluzione". (Ren)