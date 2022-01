© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlando della Roma-Lido la consigliera Corrotti ha ragione solo su una cosa e cioè tutto andrà come la Regione Lazio aveva previsto: il patto vincolante di acquisto, come già programmato e annunciato più volte, sarà firmato a gennaio". Così in una nota l'assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri. (segue) (Com)