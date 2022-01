Trasporti: assessore Lazio a Corrotti, su Roma-Lido tutto come previsto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa giunta non è abituata ad addossare responsabilità o a dare colpe a nessuno, piuttosto ciò che facciamo ogni giorno è offrire ai cittadini servizi adeguati e risolvere problemi, individuando le soluzioni migliori. E infatti grazie a questo passaggio nella gestione dell'infrastruttura in questione, intendiamo trasformare la Roma-Lido in Metromare, un servizio pubblico moderno e con standard di sicurezza elevati per cittadini e pendolari. Mentre c'è qualcuno che continua a parlare, noi siamo sempre a lavoro", conclude Alessandri. (Com)