Covid: Bestetti (FI), Milano non è Wuhan, il Consiglio comunale resti in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La volontà del Comune di Milano di tornare a svolgere le sedute di Consiglio in modalità remota, frustrando il regolare esercizio delle attività politiche e democratiche nell'aula di Palazzo Marino, è una decisione abnorme rispetto alla reale situazione che stiamo vivendo". Lo afferma in una nota Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia. "Tra vaccini, green pass e mascherine Ffp2 - spiega Bestetti - ci sono tutte le condizioni per mantenere regolarmente in presenza e in piena sicurezza le attività del Consiglio comunale. Milano non è Wuhan, né in termini sanitari, né in termini democratici. Comportiamoci di conseguenza" conclude Bestetti.(Com)