Covid: Grignaffini, task force Lombardia su tamponi produce primi effetti positivi

- "A poco più di una settimana dalla creazione di una apposita task force regionale per i tamponi, oggi in Lombardia non si sono registrate code e particolari disagi". Così Guido Grignaffini, responsabile della task force voluta dalla vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti. "A parte qualche rara e momentanea eccezione - spiega Grignaffini - nei 'centri tamponi' regionali le attività si sono svolte con un flusso costante di cittadini e un servizio regolare". "Oggi - conclude Grignaffini - in Lombardia verranno effettuati oltre 215mila tamponi per una media settimanale che supera il milione di unità" (Com)