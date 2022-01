Turismo: Garavaglia, Lega chiederà ulteriori interventi a sostegno settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- In sede di riunione di governo, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ribadirà la necessità di non dimenticare l’impatto economico della pandemia su un settore importante per l’economia nazionale come il turismo. Lo si apprende da fonti della Lega. Pertanto, il ministro ribadirà la necessità di interventi a sostegno del settore, a partire dalla cassa integrazione per i lavoratori del settore. (Rin)