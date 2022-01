Kazakhstan: proteste fanno crollare titoli società quotate alla Borsa di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di società quotate nel Regno Unito con interessi in Kazakhstan sono crollate oggi a causa delle proteste in corso nel Paese centroasiatico che stanno provocando un vero e proprio sconvolgimento a livello politico. Le azioni di Caspian Sunrise Plc, azienda che produce petrolio nell'ovest del Kazakhstan, sono scese del 16 per cento sulla Borsa di Londra, mentre quelle della compagnia nazionale di uranio Kazatomprom, per il 75 per cento di proprietà del governo, si sono deprezzate del 9,1 per cento. Kazatomprom è il principale produttore e fornitore di uranio al mondo. Altre società quotate a Londra con interessi nel Paese hanno visto crollare le proprie quotazioni. Il produttore di cemento Steppe Cement Ltd, che ha forti interessi in Kazakhstan, ha registrato un ribasso del proprio titolo azionario del 6,6 per cento; mentre quello della società petrolifera Nostrum Oil & Gas Plc è sceso del 2,9 per cento; calo “solo” dell’1,2 per cento, invece, per Central Asia Metals, impresa che produce rame nel Paese. (Rel)