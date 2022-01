Libano: forze Unifil attaccate al confine con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo della Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) è stato attaccato nel sud del Libano, al confine con Israele. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Times of Israel”, secondo il quale gli aggressori hanno vandalizzato alcuni veicoli e rubato diversi oggetti. Unifil ha invitato le autorità libanesi a “indagare rapidamente e perseguire i responsabili”. L’attacco sarebbe avvenuto ieri sera e gli autori dell’aggressione sono ancora sconosciuti. Secondo quanto diffuso dai media locali, i residenti della città di Bint Jbeil hanno accusato le forze di pace irlandesi di scattare fotografie ad alcune case private. L’addetto stampa dell’Unifil, Kandice Ardiel, ha smentito le accuse riferendo che le forze di pace erano in città per incontrare alcuni membri dell’esercito libanese.(Lib)