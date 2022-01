Francia: Covid, stato di emergenza sanitaria in alcune zone d'oltremare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha decretato lo stato di emergenza sanitaria nell'ambito della crisi del coronavirus nelle zone d'oltremare della Guyana, Guadalupa, Mayotte, Saint-Bathelemy e Saint Martin. A causa della variante Omicron in questi territori "la circolazione del Covid-19 conosce un aumento considerevole", si legge in un decreto presentato al Consiglio dei ministri. Solamente nella Guadalupa il tasso di incidenza è aumentato del 549 per cento nell'ultima settimana arrivando 1.820 casi ogni 100 mila abitanti. Le isole della Riunione e della Martinica sono già state poste in stato di emergenza sanitaria il 27 dicembre scorso.(Frp)