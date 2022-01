Sicilia: Musumeci, quattro nuovi posti di terapia intensiva a ospedale Militello (Ct)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un reparto di terapia intensiva completamente ampliato e rinnovato. La nuova struttura dell'ospedale "Basso-Ragusa" di Militello Val di Catania è stata inaugurata questa mattina dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, accompagnato dal sindaco Giovanni Burtone, dal vescovo di Caltagirone mons. Calogero Peri e dai vertici dell'Asp di Catania, il direttore generale Catania Maurizio Lanza, il direttore amministrativo Giuseppe Di Bella e il direttore sanitario Antonino Rapisarda. L'annuncio in una nota della Regione. Il governatore Musumeci ha spiegato: "Stiamo realizzando un progetto che inseguiamo da decenni perché la rianimazione di questo ospedale rappresenta sin dagli anni Ottanta un punto di riferimento importante per tutto il territorio: abbiamo raddoppiato la capienza, passando da quattro a otto posti, con una dotazione strumentale assolutamente all'avanguardia. Abbiamo già dato incarico alla direzione dell'Asp di procedere all'acquisto di altri strumenti diagnostici che avremo nell'arco di qualche mese. La prossima settimana, inoltre, partiranno anche i lavori per la sala operatoria, che verrà ampliata e dotata di nuove apparecchiature". (segue) (Ren)