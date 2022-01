Sardegna: 3 milioni di euro agli enti locali per rimozione di manufatti privati contenenti amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre milioni di euro per gli interventi di bonifica dall'amianto degli immobili. Li ha messi a disposizione delle amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Cagliari la Regione Sardegna per la concessione di contributi ai privati per la rimozione di manufatti contenenti amianto, secondo il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto "Prosegue l'azione della Regione per portare a compimento un intenso piano di eliminazione dell'amianto – ha spiegato il presidente della Regione, Christian Solinas -. Dopo gli oltre 35 milioni ottenuti dallo Stato, che garantiranno soprattutto la sicurezza delle scuole sarde, e quindi quella dei nostri ragazzi, la Giunta regionale ha messo a disposizione degli enti locali altri 3 milioni di euro. La rimozione dell'amianto dalle strutture pubbliche è già stata finanziata con 1.767.099 euro (risorse Fsc 2014-2020 – Patto Sardegna) e da un ulteriore finanziamento di 35.175.285 euro (risorse Fsc 2014-2020 - Piano operativo ambiente) per interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto dagli edifici pubblici, in particolare dagli edifici scolastici e ospedalieri. (segue) (Rsc)