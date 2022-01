Speciale scuola: Costa, fare riflessione su proposta delle Regioni, obiettivo è riprendere in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena fare una riflessione sulla proposta delle Regioni di rivedere il meccanismo per la didattica a distanza e coinvolgere il Cts. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ad “Agorà” su Rai3 ribadendo che "dal governo c’è disponibilità a condividere il percorso con le Regioni”. “L’obiettivo è riprendere in presenza. Nella fascia 12-19 il 74 per cento è vaccinato. Bisogna mettere in atto tutte le regole che favoriscono la didattica in presenza”, ha sottolineato. (Rin)