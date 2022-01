Speciale scuola: Giannelli (Anp), non demonizzare Dad, vaccinare soprattutto fascia 5-11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le caratteristiche intrinseche della ripresa in presenza, è chiaro che la didattica in presenza è sicuramente più efficace e l’abbiamo sempre sostenuto. Il punto è che non bisogna demonizzare la Dad e si deve cogliere a volte l’occasione di una parziale messa in Dad per conseguire alcuni risultati e obiettivi che potrebbero essere utili". Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola a Rtl 102.5. "Uno tra tutti - ha spiegato - è il raggiungimento di una percentuale di vaccinati tra gli alunni soprattutto tra la fascia 5-11 anni che sia abbastanza elevata e possa servire a mettere tutti al riparo dalla gestione delle quarantene che diventa qualcosa di molto fastidioso rispetto a un’ordinata didattica anche in presenza. Il rischio è che la forzatura della didattica in presenza costituisca un impedimento a un ordinato svolgimento della didattica proprio perché è presumibile attendersi che dei ragazzi dovranno essere messi in didattica a distanza e delle classi entreranno e usciranno dalla Dad”, ha sottolineato. (Rin)