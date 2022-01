Speciale scuola: Giannelli (Anp), Dad per studenti non vaccinati misura discriminatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Dad a distanza per gli studenti non vaccinati la ritengo discriminatoria anche io perché è chiaro che sulla base di questo diventa molto antipatico effettuare delle scelte". Lo ha detto Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola a Rtl 102.5. "Un conto è incentivare la vaccinazione, e su questo sono assolutamente d’accordo e va spinto su questo pedale, un altro è stabilire dei comportamenti diversi nei confronti di questi ragazzi. Non ha molto senso secondo me, per il momento non è da applicare una distinzione del genere”, ha concluso. (Rin)