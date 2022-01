Ruanda: alti livelli di metanolo, morte 11 persone dopo aver bevuto birra a base di banane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici persone sono morte nel distretto sudorientale di Bugesera, in Ruanda, nel giorno di Natale dopo aver bevuto una birra locale a base di banane. Lo ha confermato in una nota il Rwanda Investigation Bureau (Rib), secondo cui altri quattro sarebbero ricoverati in ospedale per cure. La causa dei decessi, secondo quanto riferito dall'Autorità per gli alimenti e i farmaci del Ruanda, sarebbe da ricercare negli alti livelli di metanolo rinvenuti nello stomaco delle vittime che hanno ingerito la bevanda. In relazione alla vicenda cinque persone sono state arrestate, compreso il proprietario del birrificio che operava senza licenza e le cui operazioni sono state sospese. nel Paese intanto è stata lanciata una campagna nazionale per reprimere le birre locali non autorizzate. (Res)