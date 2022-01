Spagna: Tribunale nazionale nega libertà provvisoria a ex capo intelligence venezuelana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale nazionale spagnolo ha negato la richiesta di liberazione provvisoria dell'ex capo dell'intelligence venezuelana, Hugo Carvajal, in quanto c'è il rischio che possa darsi alla fuga. Il 21 ottobre scorso la giustizia spagnola aveva dato il via libera alla sua estradizione negli Stati Uniti dove Carvajal è ricercato con le accuse di traffico di droga ed armi. La sua estradizione, tuttavia, è stata sospesa il giorno successivo in attesa di ricevere garanzie da parte delle autorità statunitense circa il buon trattamento da riservare al prigioniero. Tra il 1999 e il 2019, Carvajal avrebbe fatto parte del cosiddetto "Cartel de los Soles", un'organizzazione criminale presumibilmente gestita da funzionari "chavisti" che, con la presunta collaborazione di vari gruppi armati avrebbe introdotto grandi quantità di droga negli Usa. Per il Tribunale spagnolo il rischio di fuga è "maggiore" dopo che la risoluzione che nega l'asilo o la protezione internazionale è stata approvata. Secondo i giudici i continui "ostacoli" all'estradizione da parte di Carvajal denotano un tentativo di "evitare la cooperazione giuridica internazionale già risolta a livello giurisdizionale e governativo".(Spm)