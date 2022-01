Covid: in corso cabina di regia a Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- E' iniziata la cabina di regia a palazzo Chigi convocata dal presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Cdm che dovrà varare le nuove misure anti Covid. Alla riunione, come capidelegazione dei partiti di maggioranza, sono presenti Roberto Speranza per Leu, Dario Franceschini per il Pd, Massimo Garavaglia per la Lega, Elena Bonetti per Iv, Maria Stella Gelmini per FI e Fabiana Dadone per il M5s. Partecipano inoltre il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, dell'Economia Daniele Franco e dell'Istruzione Patrizio Bianchi. (Rin)