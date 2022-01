Nepal: premier Deuba partirà il 9 gennaio per visita in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Sher Bahadur Deuba, partirà il 9 gennaio per una visita in India, che avrà come primo impegno la partecipazione al Gujarat Global Summit, un vertice di investitori. Lo ha reso noto alla stampa il portavoce del ministero degli Esteri nepalese, Sewa Lamsal. La visita durerà quattro giorni e sarà la seconda all’estero per il premier, insediatosi lo scorso luglio, dopo quella di novembre nel Regno Unito, a Glasgow, per partecipare alla Cop-26. Deuba sarà accompagnato da una delegazione di una trentina di persone. Secondo il quotidiano “The Kathmandu Post” a Nuova Delhi dovrebbero essere firmati almeno tre protocolli d’intesa in diversi settori, tra i quali un memorandum sull’importazione in Nepal di fertilizzanti chimici indiani.(Inn)