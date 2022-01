Cina: ministero degli Esteri condanna trattato difensivo Australia-Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha contestato la decisione di Australia e Giappone di firmare un trattato difensivo bilaterale che agevolerà le esercitazioni congiunte tra le rispettive forze armate. La formale condanna di Pechino è stata espressa oggi dal portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, che ritiene l'accordo lesivo per "gli interessi di terze parti". Pur non accusando esplicitamente i Paesi di aver ratificato il trattato in funzione anti-cinese, Wang ha asserito che "l'Oceano Pacifico è vasto a sufficienza per ospitare lo sviluppo integrato delle economie regionali", le quali dovrebbero ergersi a tutela della pace e della stabilità nell'area. (segue) (Cip)