Roma: Porrello (M5S Lazio), finanziamento per valorizzare attività del lago di Bracciano e Martignano

- "Un finanziamento per la valorizzazione delle attività svolte nel territorio del lago di Bracciano e Martignano. E' quanto ho richiesto con un ordine del giorno presentato in Consiglio Regionale e che spero venga approvato al più presto". Lo dichiara in una nota Devid Porrello, Consigliere M5s Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. "Il nostro territorio regionale può infatti vantare la straordinaria bellezza e unicità del parco naturale di Bracciano-Martignano, ultimo nato tra i parchi del Lazio e che ben rappresenta il tipico paesaggio vulcanico del Lazio settentrionale. Diverse sono le attività da preservare ed implementare e diversi gli enti che se ne occupano: nell'area del parco naturale opera infatti, oltre all'Ente gestore del Parco, opera anche il Consorzio lago di Bracciano, formato dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dai tre comuni rivieraschi di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano. Il loro scopo precipuo è quello di promuovere nel comprensorio Sabatino le attività e servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona, in collaborazione con gli enti e le associazioni che operano localmente. Numerose sono le virtuose realtà già esistenti e altrettanto numerose le attività che si possono implementare o creare ex-novo, con la collaborazione degli enti, a beneficio dell'ambiente, dell'economia locale e a conferma di quell'attenzione alle virtuose realtà locali che la Regione Lazio ha già dimostrato di avere".(Com)