Iraq: premier Kadhimi, “assurdo” attaccare basi militari con razzi e droni

- Il bombardamento di campi e basi militari in Iraq tramite droni e razzi è “assurdo”. Lo ha detto oggi il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, durante la riunione del Consiglio dei ministri di oggi. “Nei primi giorni del nuovo anno ci si sono verificati alcuni comportamenti assurdi. Sono stati lanciati diversi missili contro i campi militari iracheni e questo certamente disturba la sicurezza e la stabilità", ha detto Al Kadhimi, citato dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq news”. In un altro sviluppo Al Kadhimi ha incontrato una donna irachena della città di Tal Afar, madre di sette figli uccisi durante il periodo del precedente regime e anche dopo il 2003, a causa del terrorismo e delle bande dello Stato islamico. “Questi sacrifici, queste storie di pazienza e fermezza scritte da uomini e donne iracheni, eroi del nostro onorevole popolo, devono essere conosciute perché sono un esempio di amore per la patria e fratellanza”, ha detto al riguardo Khadimi. (segue) (Res)