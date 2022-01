Iraq: premier Kadhimi, “assurdo” attaccare basi militari con razzi e droni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti delle Forze di sicurezza dell’Iraq hanno rivelato che, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, due razzi Katiuscia sono stati lanciati contro l’aeroporto internazionale di Baghdad, che ospita anche militari statunitensi all’interno della base Victory. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, secondo la quale i razzi di produzione sovietica sarebbero stati lanciati da un quartiere adiacente all’infrastruttura, per poi venire abbattuti in volo dal sistema di difesa aerea Cram. L’attacco non ha provocato danni né vittime. Si è trattato del terzo tentato attacco in meno di 48 ore subito dalle basi militari della coalizione anti-Stato islamico a guida statunitense. (segue) (Res)