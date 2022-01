Iraq: premier Kadhimi, “assurdo” attaccare basi militari con razzi e droni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khadimi, da parte sua, ha detto che Soleimani e Al Muhandis "hanno difeso la terra di Mesopotamia con un coraggio che rimarrà nei libri di storia per sempre", aggiungendo che "il loro martirio rimarrà un esempio di libertà per tutti i popoli che cercano la libertà e la pace". Migliaia di manifestanti delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di gruppi paramilitari vicini all'Iran) hanno riempito le strade di Baghdad per il secondo anniversario della morte di Soleimani e al Muhandis, scandendo slogan come "Morte all'America". (Res)