Kazakhstan: ministro Esteri Polonia, Osce segue da vicino evoluzione degli eventi

- L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) segue da vicino gli eventi recenti in Kazakhstan. Lo ha scritto il ministro degli Esteri della Polonia, Zbigniew Rau, che ha assunto da pochi giorni la presidenza di turno annuale dell’Osce. “La violenza non è mai la risposta giusta per risolvere le sfide attuali”, ha detto Rau. Il ministro ha richiamato alla “de-escalation della situazione” e all’avvio di “un dialogo nel pieno rispetto degli impegni Osce”. (Vap)