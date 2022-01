Cultura: antichità e innovazione, al museo Barracco riapre la Casa Romana con progetto "Lifi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presentazione del progetto, sono intervenuti la sovrintendente capitolina ai Beni Culturali Maria Vittoria Marini Clarelli, la curatrice e responsabile del museo Lucia Spagnuolo, il capo di gabinetto del Consiglio regionale della Regione Lazio, Roberto Pollari, il Founder e Ceo di To Be Srl, Francesco Paolo Russo, il Project manager Db ingegneria dell'immagine Giancarlo Brasini, il presidente di fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio e il presidente Angi - Associazione nazionale giovani innovatori Gabriele Ferrieri. "Siamo contenti di condividere con una start up di questa qualità la presentazione di questo museo", commenta la sovrintendente capitolina ai Beni culturali di Roma Capitale, Maria Vittoria Marini Clarelli. "Oggi – aggiunge - è una giornata importante, siamo contenti di aver condiviso con talenti giovani e innovativi nella loro proposta la riapertura della casa romana e la valorizzazione del nostro museo Barracco. La Casa Romana riaperta oggi è un luogo eccezionale che sarà inserito all'interno del Pnrr", sottolinea la sovrintendente. "Siamo molto felici di aver lavorato per presentare oggi questo prodotto multimediale", sostiene, Lucia Spagnuolo, curatore e responsabile del museo di scultura antica Giovanni Barracco. "L'applicazione può aiutare ancora di più il visitatore ad orientarsi all'interno nelle sale del museo. Laddove ci possano essere limitazioni per fragilità di terzi – aggiunge - c'è la possibilità di vedere l'immagine ingrandita, oppure leggere in box ingrandito descrizione che sarebbe difficile leggere dal fuori della vetrina. Sono tutte possibilità aggiunte da questa app, che offre un valore aggiunto. L'obiettivo è rendere ancora più vicino il visitatore al museo che fanno del museo Barracco un'eccellenza", sottolinea Spagnuolo. (segue) (Rer)