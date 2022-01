Cultura: antichità e innovazione, al museo Barracco riapre la Casa Romana con progetto "Lifi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pensare di fare ecodigital in una struttura del genere è un'innovazione", commenta così, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, Il progetto Life è ecodigital, "riprende la campagna che ho lanciato durante la scorsa campagna elettorale amministrative nelle principali città italiane", aggiunge. "Non c'è transizione ecologica se non usiamo il digitale, oggi dobbiamo certificare quello che succede e il digitale ci dà una verifica costante di quello che succede. La transizione digitale è essenziale, il progetto Life è una sintesi perfetta di ecodigital", conclude Pecoraro Scanio. La sperimentazione coinvolgerà una selezione di 14 punti di interesse, di cui nove nelle sale al piano terra e al primo piano e cinque nella casa romana, risalente nelle sue principali strutture documentate al IV secolo d.C. e situata nei sotterranei del museo, che riapre al pubblico per l'occasione dopo oltre 20 anni di chiusura. La scoperta dei resti nei sotterranei del museo Barracco è fortuita e risale al 1899, nel corso dei lavori di parziale demolizione dell'edificio rinascimentale, che dal 1948 ospita il museo, realizzati per l'apertura del nuovo asse viario di Corso Vittorio Emanuele. La domus, che non è accessibile al pubblico dal 2000, sarà straordinariamente aperta tutti i giorni (tranne il lunedì) fino al 9 gennaio e, successivamente, fino alla fine di febbraio, solo nei fine settimana, dal venerdì alla domenica. La riapertura temporanea della Domus, legata alla sperimentazione, è solo il primo passo di un più ampio e complesso progetto di valorizzazione del sito che avrà sviluppo nei prossimi mesi. (Rer)