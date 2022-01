Polonia: minatori Pgg minacciano blocco a oltranza del carbone alle centrali elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non si giungerà a un accordo, i minatori polacchi di Polska Grupa Gornicza (Pgg) minacciano di continuare a bloccare a oltranza le consegne di carbone alle centrali elettriche. Lo hanno comunicato i rappresentanti dei minatori che da ieri stanno protestando in Slesia. Secondo quanto ha riferito il portale “Business Insider”, la data di partenza del blocco a oltranza sarebbe il 17 gennaio e per il 12 e 13 gennaio è stato annunciato un referendum sullo sciopero nelle miniere. La protesta in corso coinvolge tutte le miniere di Pgg. I sindacati chiedono ulteriori pagamenti per i turni del fine settimana da settembre a dicembre e aumenti per contrastare l’inflazione, giunta al 7,7 per cento a novembre. Un nuovo colloquio di mediazione avverrà il 10 gennaio, dopo che un confronto tra le parti nella serata di ieri non ha dato risultati. Circa 40 carichi di carbone partono dalle miniere gestite dalla società Polska Grupa Gornicza (Pgg) ogni giorno. Quasi il 70 per cento dell’energia prodotta in Polonia deriva ancora dal carbone. (Vap)