Speciale energia: M5s, no ritorno a nucleare, investire su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensare a nucleare e gas naturale come fonti green “è una barzelletta, e il grido che si leva sempre più forte da più parti d’Europa è inequivocabile”. Lo hanno dichiarato in una nota i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Industria, commercio e turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. “Mentre paesi come l’Austria arrivano a minacciare di fare causa a Bruxelles di fronte allo spettro dell’inserimento del nucleare nella tassonomia Ue - hanno evidenziato - da noi c’è Salvini che vuole riportarci al secolo scorso solo per meri fini propagandistici”. “Persino la Germania, prima manifattura del continente, è contraria a uno scenario tanto surreale”, hanno aggiunto. Come M5s “siamo i primi a voler individuare soluzioni immediate per far fronte alle difficoltà che vivono imprese e famiglie in queste settimane, e per questo chiediamo al governo ulteriori interventi. Ciò però non può diventare pretesto per dibattiti fuori da ogni logica”, hanno aggiunto, sottolineando che "nella centrale francese di Tricastin, a soli 250 chilometri da Torino, solo un mese fa c’è stata l’ennesima magagna con contaminazioni da trizio". (Com)